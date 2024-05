Graz feiert Hockey-Nachwuchs: „Austria Stars“ gewinnen weltgrößtes Turnier

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) empfingen Julian, Leo, Laura, Tyler und David, um ihnen persönlich zum Sieg beim „Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament 2024″ zu gratulieren. Die jungen Eishockeyspieler:innen haben das größte Nachwuchsturnier der Welt in der Kategorie AA gewonnen. Sie siegten im Finale gegen die Atlantic Selects nach einem spannenden Spiel mit 3:2, trotz eines anfänglichen 0:2-Rückstands. Rund 10.000 Zuschauer waren dabei und feierten den beeindruckenden Erfolg der Steirer.

„Ihr seid Vorbilder für andere Kinder“

„Ihr seid Vorbilder für andere Kinder“, lobten Bürgermeisterin Kahr und Sportstadtrat Hohensinner die jungen Athleten. Auch der steirische Eishockey-Präsident Philipp Hofer zeigte sich stolz: „Die sechs Steirer:innen haben sich beim heimischen Casting unter 45 Bewerbern durchgesetzt und schweben jetzt im siebenten Himmel.“

Eishockey-Nachwuchs verewigt sich im Goldenen Buch

Der Besuch im Rathaus wurde durch Hofers Information an Stadtrat Hohensinner und die Weiterleitung an Bürgermeisterin Kahr ermöglicht. Ein emotionaler Moment für die Nachwuchssportler:innen, die sich neben den Meister-Fußballern von Sturm Graz nun ebenfalls im Goldenen Buch der Stadt verewigen durften. „Ich bin selbst schon seit meiner Kindheit Eishockeyfan und finde es großartig, was ihr geleistet habt“, sagte Bürgermeisterin Kahr und wünschte den jungen Talenten weiterhin viel Freude am Sport.