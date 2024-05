Weitere Millionen fließen in Klagenfurts Busflotte 

„Mit dem bisher größten Förderpaket sichern wir nicht nur den 10-Minuten-Takt der Stadtbusse ab, sondern Klagenfurt kommt auch schneller in den Ausbau eines noch besseren Angebots“, erläutert Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) den geplanten Ausbauschritt im städtischen Verkehr. Insgesamt fließen jährlich nun 4,4 Millionen Euro vonseiten des Landes in die Taktverdichtung der Stadtbusse in Klagenfurt.

Absicherung des 10-Minuten-Taktes

Mit der Förderung des Landes soll der 10-Minuten-Takt von derzeit drei auf künftig fünf Hauptlinien ausgebaut werden. Auf künftig acht Nebenlinien soll der Takt zudem weiter verstärkt werden. Umgesetzt werden soll das bis zum Start der Koralmbahn. „Jede Investition in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist auch eine in den Standort. Die verstärkte Taktung in Klagenfurt ist nicht nur für die Anbindung an die Koralmbahn und für die Nutzer des Kärnten-Tickets wichtig, sondern auch der Hebel beim Klimaschutz ist in den Städten besonders groß“, betont Schuschnig.

©Büro LR Schuschnig/Bauer Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP)

Weitere 2 Millionen für Busflotten-Umstellung

Zusätzlich wurde deshalb beschlossen, dass die Stadt Klagenfurt bei der Umstellung der Busflotte finanziell unterstützt wird. Jährlich stellt das Land Kärnten dafür weitere zwei Millionen Euro bereit. Die Mittel stehen bereits ab heuer zur Verfügung. „Das ist ein klares Bekenntnis hin zu einer nachhaltigen Verkehrswende im ganzen Land“, so Schuschnig weiter. Die Stadt Klagenfurt müsse dafür aber dem Land ein abgestimmtes und zukunftsfähiges Konzept vorlegen, hinter dem die Stadtpolitik auch langfristig steht und welches finanzierbar ist. Geknüpft sei der Landeszuschuss an eine Finanzierung des Klimaministeriums in gleicher Höhe, welche der Stadt bereits in Aussicht gestellt wurde.

Klare Vorgaben für die Förderung

Ebenso hat das Land heuer einmalig die Gemeinden vom gesetzlichen Beitrag für den Verkehrsverbund entlastet, was für Klagenfurt rund 1,58 Millionen Euro an Ersparnis bringt. Weiter hält das Land an klaren Vorgaben für die Förderung fest: „Jeder Euro an Landesmittel muss direkt beim Fahrgast ankommen und das Angebot verbessern. Mit der Förderung ist ein klarerer Ausbaupfad beim Angebot verknüpft. Wird das Angebot zurückgefahren, wird auch die Förderung zurückgenommen“, stellt Schuschnig klar. Dafür fordert das Land ein Konzept zur Verbesserung der Anbindung aller Stadtteile an die Koralmbahn sowie eine verstärkte Erschließung von Stadtgebieten durch Mikro-Öffis ein. Erfreut über das positive Ergebnis der Verhandlungen zeigt sich jedenfalls Klagenfurts Verkehrsstadträtin Sandra Wassermann (FPÖ): „[…] Gemeinsam gestalten wir eine bessere und effizientere Mobilität in der Stadt der 15 Minuten für alle Bürgerinnen und Bürger.“