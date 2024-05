EU-Kandidat will Asyl-Punktesystem wie in Kanada: „Der Hut brennt!“

Proteste wie in Hamburg gehen für Julian Geier zu weit: "Es gilt das Bilden und Eindringen von Clans in Europa um jeden Preis zu verhindern!"

„Der Hut brennt! Um die Asyl- & Migrationskrise zu bewältigen, müssen wir umgehend handeln. Die aktuellen Herausforderungen im Bereich Asyl und Migration erfordern dringend innovative Lösungen, um die Stabilität und Sicherheit in Europa zu gewährleisten,“ meint Kärntens EU-Spitzenkandidat Julian Geier. Er will einen verstärkten Fokus auf einen Asyl-Codex und die Einführung eines Punktesystems in der gesamten EU. Laut dem ÖVPler verdeutliche die instabile Lage in Ländern wie Frankreich und Belgien oder in deutschen Großstädten die Dringlichkeit des Problems. Geier: „Wir müssen das Bilden und Eindringen von Clans in Europa um jeden Preis verhindern und zugleich eine klare Unterscheidung zwischen Asyl, Migration und illegaler Migration treffen.“

Mehr Personal und Infrastruktur an Außengrenzschutz

Durch mehr Personal und Infrastruktur für Außengrenzschutz sowie grenzüberschreitende Polizeikooperation solle gegen Schleppernetzwerke vorgegangen werden. Auch müssen laut Geier EU-Gelder für Grenzschutzmaßnahmen an der EU-Außengrenze zur Verfügung gestellt werden – um damit u.a. Zäune oder Grenzüberwachungsmaßnahmen zu bauen. „Wir müssen Frontex stärken und Ressourcen aus jedem Mitgliedsland bereitstellen. Die Einführung eines Erstaufnahmezentrums vor Ort, in dem Verfahren anhand eines bedarfsorientierten Punktesystems rasch geregelt werden, ist ein wichtiger Schritt. In solchen Schnellverfahren kann geklärt werden, wer einen Asylanspruch hat und wer nicht“, betont der Kärntner ÖVP-Politiker „Nur wenn wir sichere EU-Außengrenzen haben, können wir die Sicherheit nach Innen garantieren und wir müssen unsere freien demokratischen Werte mit allem was uns sicherheitspolitisch und rechtlich zur Verfügung steht, verteidigen,“ so Geier.

Modernes Frauenbild und Rechtsstaat sei zu akzeptieren

„Für mich ist auch klar, wer in Europa leben möchte, hat auch nach europäischen Werten zu leben, das bedeutet für mich unsere freien demokratischen Werte, ein modernes Frauenbild und unseren Rechtsstaat zu akzeptieren. Personen, die das nicht möchten, haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. In Europa steht die Europäische Menschenrechtskonvention an oberster Stelle und in Österreich sind die Grundfreiheiten, welche sich aus der Bundesverfassung ergeben, unumstößlich,“ so Geier weiter. Eine Toleranz für Intolerante hält der Kärntner Kandidat für ausgeschlossen.

©Pixabay Kanadische Einwanderer werden nach einem Punktesystem bewertet. Dieses System fordert auch ÖVP-Kandidat Julian Geier.

Erfolgreicher Punkte-System-Vorreiter: Kanada

Das bewährte kanadische Punktesystem für Einwanderung könnte als Vorbild für die EU dienen, erklärt Geier: „Das Express Entry-System bewertet Kandidaten anhand verschiedener Kriterien wie Sprachkenntnisse, Bildung, Berufserfahrung, Alter, Arbeitsangebot und Anpassungsfähigkeit. Dies ermöglicht eine gezielte Auswahl qualifizierter Einwanderer, die einen Mehrwert für unsere Gesellschaft bringen.“ Um Wohlstand zu sichern, brauchen wir in Österreich und Europa qualifizierten Zuzug und anhand eines bedarfsorientierten Punktesystems könnten qualifizierte Personen den einzelnen EU-Ländern zugewiesen werden.

Auch die Anerkennung ausländischer Qualifikationen ist ein zentraler Bestandteil eines effektiven Punktesystems, hebt Geier hervor: „Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, müssen wir die Anerkennung von Berufsausbildungen erleichtern, ohne unsere Standards zu verwässern. Dies ist entscheidend, um den Wirtschaftsstandort Europa zu stärken und zugleich die Integration zu fördern.“