Tornado in Graz – Wetterphänomen versetzt Steirer in Aufruhr

Heftige Gewitter haben in einer Nacht 2006 nicht nur für große Regenmengen gesorgt, sondern auch einen Mini-Tornado im Südwesten von Graz entstehen lassen. Sturmspitzen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde maß die Zentralanstalt für Meterorologie und Geodynamik (ZAMG) etwa in Seiersberg und rund um den Flughafen Thalerhof.

Tornados entstehen in Verbindung mit starken Gewittern, wenn warme, feuchte Luftmassen auf kalte, trockene Luftmassen treffen. Diese Zusammenstöße erzeugen vertikale Luftbewegungen, die sich zu einem rotierenden Wirbel entwickeln können.

Tornados können praktisch überall auf der Welt auftreten, aber sie sind in einigen Regionen häufiger anzutreffen als in anderen. Insbesondere in den Vereinigten Staaten gibt es eine sogenannte „Tornado Alley“, eine Region, die besonders anfällig für Tornados ist.