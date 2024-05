Tödliches Unglück: Kärntner Alpinist (54) am Mangart abgestürzt

Eine Tragödie spielte sich am Dienstag in den Julischen Alpen ab: Ein 54-jähriger Alpinist aus Ossiach (Bezirk Feldkirchen in Kärnten) ist bei einem Absturz auf dem Mangart verstorben. Seine Freunde hatten Alarm geschlagen, nachdem er bei einem vereinbarten Treffen im italienischen Ort Tarvis nicht erschienen war. Nach mehrstündiger Suche wurde das Auto des Vermissten schließlich in der Nähe einer Schutzhütte auf der slowenischen Seite des Mangart gefunden.

Jede Hilfe kam zu spät

Kurz nach 14 Uhr herrschte schließlich traurige Gewissheit: Laut Berichten des italienischen Mediums Nordest24 wurde der leblose Körper des Mannes von einem slowenischen Bergrettungsteam am Fuße der Nordrinne in der Nähe eines Klettersteigs gefunden. Er dürfte dort abgestürzt sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2024 um 18:30 Uhr aktualisiert