Unfall in Spittal: Autofahrer (60) erfasste Radfahrerin

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 18:48 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Am frühen Dienstagmorgen wollte ein 60-jähriger Autofahrer auf einer Spittaler Kreuzung nach rechts abbiegen. „Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 38-jährigen Radfahrerin, die dort gerade einen Schutzweg überqueren wollte“, heißt es seitens der Polizei. Die Frau zog sich beim darauffolgenden Sturz Verletzungen zu. Sie wurde von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2024 um 18:49 Uhr aktualisiert