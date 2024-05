Schmerzhaft: Arbeiter (51) trifft sich selbst mit Druckluftklammergerät

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 18:57 / ©5 Minuten

Die Rettungskräfte rückten am Dienstagnachmittag zu einer Firma in Völkermarkt aus. Dort hatte sich beim Anfertigen einer Transportkiste eine 40 Millimeter große Klammer aus einem Druckluftklammergerät gelöst und sich direkt in den Unterarm eines 51-jährigen Arbeiters aus dem Bezirk Völkermarkt gebohrt. „Der Mann wurde ins UKH Klagenfurt eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei abschließend.