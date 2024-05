Arbeiter (42) von Stapler erfasst: Rettung rückte aus

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstagnachmittag im Lager einer Firma in St. Veit an der Glan. „Der 43-jährige Lenker eines Gabelstaplers stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen hinter dem Fahrzeug vorbeigehenden 42-jährigen Arbeiter“, heißt es seitens der Polizei. Der Mann erlitt Verletzungen am Fuß und musste von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert werden.