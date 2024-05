Kein Pardon: Betrüger nahmen 14-jähriges Mädchen ins Visier

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 19:15 / ©Pexels / Pexels / Andrea Piacquadio

Eigentlich wollte das 14-jährige Mädchen aus dem Bezirk Villach ihre Kleidung zu Geld machen. Dazu stellte sie die Klamotten kurzerhand auf eine Onlineplattform. Schnell war auch ein vermeintlicher Käufer gefunden. Was die junge Kärntnerin jedoch nicht ahnte: Es handelte sich dabei um einen dreisten Betrüger.

Fiese Betrugsmasche

Dieser schickte ihr in der Folge zur Bezahlung eines Kleidungsstückes einen QR-Code. „In weiterer Folge wurde die 14-Jährige auf die Internetseite einer angeblichen Bank weitergeleitet, wo sie Bankdaten ihrer Mutter eingab“, erklären die ermittelnden Polizeibeamten. Statt des Geldes erhielt sie jedoch mehrere Fehlermeldungen, woraufhin das Mädchen frustriert aufgab. In der Folge löschte sie das Kleidungsstück wieder von der Internetseite.

Mutter bemerkte seltsame Abbuchung

„Erst als die Mutter am nächsten Tag auf ihrem Onlinekonto eine Abbuchung feststellte, bemerkte sie den Betrug“, so die Beamten weiter. Mutter und Tochter erstatteten daraufhin gemeinsam eine Anzeige. Es entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.