Villacher Banker: Beamte sorgen heute mit Entscheidung für Überraschung

„Die Verdunkelung fiel weg. Es gab keinen Haftgrund mehr“, so ein Angehöriger der Justiz. Der Villacher Banker, für den die Unschuldsvermutung gilt, wurde vor einigen Wochen von der Justizanstalt Klagenfurt nach Wien überstellt. Er steht im Verdacht, von Bankkunden Bargeld übernommen zu haben und dieses der Bank unterschlagen zu haben.

Banker wieder auf freiem Fuß

Einen Tag vor seiner Verhaftung gab er 5 Minuten ein exklusives Interview, in dem er alle Verdächtigungen und Beschuldigungen bestritten hat. „Dabei ist er auch bis jetzt geblieben“, bestätigte der Grazer Anwalt Franz Unterasinger auf Anfrage von 5 Minuten die Freilassung des in Villach bekannten Bankers. Freunde des Bankers haben von Anfang an vermutet, dass „da von missliebigen Personen ein Aufblasungeheuer auf die Bühne geschleppt wurde, dem jetzt langsam die Luft ausgeht“, so ein Freund des Bankers, der nun plant, die neueste Entwicklung mit dem Banker ordentlich abzufeiern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2024 um 19:34 Uhr aktualisiert