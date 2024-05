Kärntnerin schlug Warnung in den Wind und überwies Geld an Betrüger

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 19:32 / ©Teona Swift/Pexels

Wer nicht hören will, muss fühlen. Diese Erfahrung musste eine 73-jährige Frau aus dem Bezirk Villach auf die harte Tour lernen. Sie hatte im Feber 2024 über einen Messenger-Dienst einen Mann kennengelernt, der nach einiger Zeit einen hohen Geldbetrag forderte. Zunächst gab die Frau an, nicht so viel Geld zu haben, doch der Mann stellte seine Forderungen nicht ein. „Er verringerte die Beträge lediglich“, heißt es seitens der Polizei.

Bankberater warnte sie noch

Schließlich gab die Frau nach, und das, obwohl selbst ihr Bankberater ihr davon abgeraten hatte! „Sie überwies dem Mann mehrere tausend Euro auf ein deutsches Konto“, erklären die Beamten. Erst nachdem der Täter mit seinen Forderungen immer aufdringlicher wurde, erstattete sie eine Anzeige.