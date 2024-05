Tornado in Graz: „Habe so etwas noch nie erlebt!“

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 19:49 / ©Mario Heidenbauer

Am heutigen Dienstag, dem 21. Mai 2024, sichteten mehrere 5-Minuten-Leser einen Tornado in Graz – wir berichteten. Viele fragten sich, ob es sich tatsächlich um einen Tornado handelte. „Ja, heute gab es in Graz einen Tornado. Die Konstellation ist heute günstig, es könnte auch sein, dass es zu weiteren Luftwirbeln kommt“, bestätigten die Meteorologen der Geosphere Austria gegenüber 5 Minuten.

30 Einsätze aufgrund des Tornados in Graz

Auch die Berufsfeuerwehr stand im Einsatz. „Heute, ab 17 Uhr, kam es zu 35 Einsätzen aufgrund des Tornados. Glücklicherweise handelte es sich um kleinere Einsätze, wie beispielsweise Sicherungsarbeiten. Es wurden auch keine Personen verletzt“, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rechnen damit, dass der Starkregen im Laufe des Tages abklingen wird. In der Nähe der Reininghausgründe wurde ein Dach beschädigt, was auf den Tornado zurückzuführen sein könnte.

„Wir saßen im Wohnzimmer, als ich den Tornado bemerkte“

Dadinka, eine 5-Minuten-Leserin, schilderte ihre erschütternde Erfahrung mit dem Tornado: „Ich, Dadinka, und meine Kinder, Sophia und Zoe, haben so etwas noch nie erlebt und gesehen! Wir saßen im Wohnzimmer, als ich den Tornado als Erste bemerkte und sofort wusste, dass es ein Tornado sein muss. Meine 13-jährige Tochter meinte zuerst, es wäre nur Rauch oder Feuer. Doch als ich aufstand und nachschaute, sahen und erkannten wir alle drei den Tornado.“

„Meine Tochter bat mich immer wieder, den Balkon zu schließen“

Die Situation war besonders beängstigend für Dadinkas Kinder. „Natürlich erschraken wir uns, und meine 16-jährige Tochter hatte große Angst und bat mich immer wieder, den Balkon zu schließen. Ich als Mutter wusste nicht, ob ich ins Haus flüchten oder mit meinen Kindern weglaufen sollte. Zum Glück ist uns nichts passiert!“ Diese Erlebnisse zeigen die unmittelbare Bedrohung und Verwirrung, die der Tornado in den betroffenen Familien auslöste.

„Auf einmal hat sich diese Windrose entwickelt… wunderschön, solange niemand zu Schaden kommt!“

Eine weiterer 5-Minuten Leserin berichtete: „Ich war etwas überrascht. Ich liebe Gewitter und war deshalb am Balkon. Auf einmal hat sich diese Windrose entwickelt… wunderschön, solange niemand zu Schaden kommt!“

