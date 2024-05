Mopedunfall in Innsbruck: 15-Jährige ist schwer verletzt

Am heutigen Dienstagnachmittag war eine 15-jährige Österreicherin auf ihrem Moped auf der Höttinger Au, in Innsbruch, in Richtung Westen unterwegs. Sie kam aus bisher unbekannter Ursache, ohne Fremdeinwirkung, zu Sturz. Durch den Sturz zog sich die 15-Jährige schwere Verletzungen an der Schulter zu.