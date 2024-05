Schwer Verletzt: Betonsäule kippte um und riss Arbeiter zu Boden

Am Dienstagnachmittag verrichteten ein 58-jähriger und ein 42-jähriger Portugiese in Aschau im Zillertal Betonierarbeiten einer Säule in einer Höhe von ca. vier Metern. Als der Hohlkörper der Säule mit Beton gefüllt war, kippte die Säule samt den Schalungselementen, den Leitern und den beiden Arbeitern um. Beide Männer kamen auf dem Betonboden zu liegen und zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurden die zwei Verletzten per Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen.