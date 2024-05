Schwer verletzt: 85-Jährige lag eingeklemmt unter Auto

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 20:01 / ©wellphoto-stock.adobe.com

Am heutigen Dienstagabend parkte eine 85-jährige Österreicherin ihr Auto vor ihrem Haus in Söll um Einkäufe zu verstauen. Plötzlich rollte das Fahrzeug nach hinten und erfasste die Frau, die mit voller Wucht auf ihren linken Oberschenkel fiel. Eine Verwandte fand die 85-Jährige erst etwa eine halbe Stunde später und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde die Frau mit Verletzungen schweren Grades ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.