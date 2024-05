Verkehrsunfall in Tirol: E-Scooter mit LKW kollidiert

Am heutigen Dienstag, gegen 12.15 Uhr bog ein 55-jähriger Österreicher mit einem Lkw von einem Parkplatz auf die L 274 Kirchdorfer Straße in Richtung B178 Loferer Straße ein. Zur gleichen Zeit war eine 37-jährige rumänische E-Scooter Lenkerin auf einem Gehsteig von Kirchdorf in Tirol in Richtung Loferer Straße unterwegs. Während des Abbiegevorganges des Lkw kollidierte sie frontal mit der hinteren rechten Fahrzeugseite des Lkw. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde die Verletzte ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.