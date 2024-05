Lange Nacht der Forschung: Gratis Transportangebot für Besucher

Am 24. Mai

Am Freitag, den 24. Mai, laden Universität Klagenfurt und Lakeside Park zur „Langen Nacht der Forschung“ von 16 bis 23 Uhr ein. Für alle, die noch nicht wissen, wie sie dorthin gelangen sollen, bietet die KMG kostenlose Busse an. Die Busse von Klagenfurt Mobil bringen die Besucher ab 15 Uhr (bis Betriebsende) gratis hin und wieder retour. Wichtig: Beim Einsteigen in den Bus zum Buslenker gehen, dieser stellt ein Gratis-Ticket aus.

Vielfältiges Angebot

Die KMG (Klagenfurt Mobil GMBH) nutzt die „Lange Nacht der Forschung“, um auf ihr Angebot hinzuweisen. Dies erfolgt direkt beim Mobilitätsknoten Lakeside Park. Hier gibt es alle Infos zu Bus, nextbike, e-Carsharing, Paketbox und Rad boxen. Außerdem können Interessierte an einer „Schnitzeljagd“ teilnehmen, bei der es eine Urkunde und kleine Goodies gibt.