Internetbetrügerin entlockt Gutscheincode von Angestellter

Eine bislang unbekannte Täterschaft gab sich am heutigen Dienstagmorgen um 10.30 Uhr telefonisch als Mitarbeiterin einer Lebensmittelkette aus und täuschte eine 50-jährige österreichische Angestellte eines Lebensmittelgeschäftes in Kirchberg in Tirol unter dem Vorwand, Gutscheinkarten aus dem Sortiment zu nehmen. Die Angestellte kam der Aufforderung nach und unternahm die notwendigen erforderlichen Schritte und erhielt einen Benützungscode. Die vermeintliche Mitarbeiterin forderte die 50-Jährige auf die Benützungscodes telefonisch durchzugeben. Durch die Weitergabe der Gutscheincodes entstand ein Schaden in der Höhe eines niederen vierstelligen Eurobereiches.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2024 um 20:29 Uhr aktualisiert