Hoch sollen sie leben: EKIZ in Klagenfurt feiert 35-jähriges Jubiläum

Seit über 35 Jahren ist das Eltern-Kind Zentrum (EKIZ) in Klagenfurt für Familien ein Ort der Begegnung und des Austausches mit neuen Leuten. Am 24. Mai von 14 Uhr bis 17.30 Uhr feiern sie im EKIZ Garten in der Troyerstraße 36 ihr Jubiläum und laden herzlich ein, daran teilzunehmen. Auf dem Programm steht Kinderschminken, Kasperltheater, Wasserspiele, Gewinnspiele und vieles mehr.

Drei Jahrzehnte EKIZ

Durch Angebote wie Kurse, Treffs und Workshops von der Schwangerschaft über die Babyzeit bis ins Kleinkind- und Vorschulalter können Eltern sich Informationen über die Lebensphasen ihrer Kinder holen. Plaudern in angenehmer Atmosphäre, Erfahrungsaustausch zwischen den Eltern, erste Freundschaften für die Kinder, die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, unbekannte Talente entdecken und noch vieles mehr, ist seit über drei Jahrzehnten Alltag im Eltern-Kind Zentrum in Klagenfurt.

Neuen Entwicklungen folgen

Der Verein wurde in 1988 von Eltern für Eltern gegründet und wird von der Stadt Klagenfurt und dem Land Kärnten subventioniert. Das Anliegen des Eltern-Kind Zentrums ist es, Familien einen Ort zu bieten, an dem sie sich treffen und austauschen können. Vieles habe sich in den letzten 35 Jahren verändert, das EKIZ sei immer den neuen Entwicklungen gefolgt und möchte auch heute noch mit seinem Angebot die aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen berücksichtigen.