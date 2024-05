Stadionfrage geht in die Verlängerung – zwei Szenarien auf dem Prüfstand

Veröffentlicht am 21. Mai 2024, 20:42 / ©5 Minuten

In einer aktuellen Entwicklung haben Vertreter der Stadt Graz angekündigt, dass sie nun Machbarkeitsstudien für beide Optionen, sprich das Stadion zu sanieren oder ein neues zu bauen, in Auftrag geben werden. Dabei soll keine der beiden Vereine bevorzugt oder benachteiligt werden, sondern es wird angestrebt, eine faire Lösung für alle Beteiligten zu finden. Angesichts der begrenzten finanziellen Mittel der Stadt werden sie sich an das Land und potenzielle Sponsoren wenden, um finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Entscheidung erwartet: Beschluss im Juni oder Juli geplant

Es wird betont, dass im Juni oder Juli ein Beschluss über die Machbarkeitsstudien gefällt werden soll. Daniela Schlüsselberger betonte, dass der Ausschuss seine Arbeit zur Identifizierung eines möglichen zweiten Standorts abgeschlossen hat und dass im weiteren Prozess intensiv mit den Vereinen kommuniziert werden soll. Eine Zwei-Stadien-Lösung sei möglich, sofern sich das Land Steiermark angemessen finanziell beteiligt.

Bund lehnt finanzielle Unterstützung ab

Die Machbarkeitsstudien sollen voraussichtlich innerhalb von etwa acht Monaten abgeschlossen sein, nachdem der Beschluss im Juni oder Juli gefällt wurde. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Bund keine finanzielle Unterstützung leisten wird, da der Sport in die Zuständigkeit der Länder fällt. Karl Dreisieber äußerte sich dazu, dass es einige Zeit dauern werde, bis eine endgültige Entscheidung getroffen werde. Bei einem Neubau wäre ein Umweltverträglichkeitsprüfverfahren erforderlich.

Vereine bevorzugen Zwei-Stadien-Lösung

Die Zwei-Stadien-Lösung wird als Plan A betrachtet, während die Ein-Stadion-Lösung Plan B ist, sofern sie technisch und finanziell realisierbar ist. Es wurde während der Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass vor 30 Jahren das Stadion in Liebenau errichtet wurde, um ein großes Stadion für alle Vereine zu schaffen, während die aktuellen Entwicklungen in eine andere Richtung gehen. Es ist noch unklar, ob die Stadt oder die Vereine das Stadion besitzen werden.

Die wichtigsten Ergebnisse: Der bei 16 Grundstücksoptionen gestartete Prozess konnte nach Fachbewertung durch die zuständigen Abteilungen der Stadt, der Holding sowie des Landes Steiermark die geeigneten Standorte für ein mögliches zweites Stadion auf drei Optionen reduzieren. Die drei auf Grundlage der von der Stadtbaudirektion zugrunde gelegte Bewertungsmatrix resultierenden Grundstücke wurden einer vertiefenden Prüfung unterzogen, die eindeutig auf den Standort Nahverkehrsknoten Puntigam verweisen. An diesem Standort werden sowohl eine „große Variante“ mit 25.000 Sitzplätzen als auch eine „kleine Variante“ mit 15.000 Sitzplätzen bewertet.

