Zu viel gefeiert? Kärntner erhält Fahrverbot in Italien

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei eine Blutalkoholkonzentration von etwas über 0,7 Promille fest. Aufgrund der strengen italienischen Regelungen für Probeführerscheinbesitzer wurde dem jungen Fahrer sofort der Führerschein abgenommen. Dadurch dass der L-17 Probeführerschein nur in Österreich gilt war der Jugendliche somit ohnehin nicht berechtigt war, in Italien zu fahren. Doch das Hauptproblem lag in der Alkoholisierung.

Geldstrafe und Fahrverbot

Der 17-Jährige musste neben einer Verwaltungsstrafe von über 1.600 Euro auch ein Fahrverbot für Italien bis zu seinem 21. Lebensjahr hinnehmen. In Italien gilt für Fahrer unter 21 Jahren sowie für bestimmte Berufsfahrer eine strikte Null-Promille-Grenze. Jeder, der vor seinem 18. Geburtstag mit mehr als 0,5 Promille am Steuer erwischt wird, darf bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres keinen Pkw mehr führen. Zusätzlich zu diesen Strafen musste der Kärntner auch einen Teil des Schadens am anderen Fahrzeug aus eigener Tasche bezahlen. Bei einem Promillewert ab 0,8 hätte ihm noch schwerwiegendere Konsequenzen gedroht.

