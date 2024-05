Larissa Marolt verzaubert Cannes: Filmreifer Auftritt an der Côte d’Azur

Das atemberaubende Kleid mit bodenlanger Robe, über und über mit Blüten bestickt, machte Larissa Marolt zum Liebling der Fotografen und zog alle Blicke auf sich. Die Kärntnerin, die ihre Karriere 2009 mit dem Gewinn der Castingshow „Austria‘s Next Topmodel“ startete, zeigte einmal mehr, dass sie sich auf internationalem Parkett wohlfühlt.

In Magazin zu sehen

Ihr eleganter Auftritt brachte ihr einen Platz in der renommierten Zeitschrift Vanity Fair. Larissa Marolt, die am Klopeiner See aufwuchs, war auf Einladung von „Campari“ nach Frankreich gekommen. Ihr glamouröser Auftritt unterstrich ihre Präsenz in der internationalen Mode- und Filmszene und setzte ein weiteres Highlight in ihrer beeindruckenden Karriere.