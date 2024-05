13-Jähriger in Lienz angefahren: Zeugen werden gesucht

Am Dienstagmorgen überquerte ein 13-jähriger Österreicher in Lienz einen Schutzweg. Dabei wurde der Jugendliche von der Lenkerin eines Autos der Marke Audi, Type Q3, Farbe anthrazit, Kennzeichen unbekannt, angefahren und über die Motorhaube zu Boden geschleudert. Die junge blonde Lenkerin, setzte ihre Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Der 13-Jährige erlitt durch den Unfall Prellungen am rechten Mittelfuß und an der rechten Kniekehle. Er wurde im Bezirkskrankenhaus ambulant behandelt.

Zeugenaufruf

Die unbekannte Lenkerin bzw. allfällige Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der PI Lienz – TelNr.: 059133-7230 – oder jeder anderen Sicherheitsdienstelle in Verbindung zu setzen.