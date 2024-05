Unbemanntes Kajak (Nr. 39) gefunden: Besitzer gesucht

Am heutigen Dienstag stellte ein Bauarbeiter in Kappl, im Bereich des Trisanna Baches, unterhalb der „Gföll Galerie“, gegen 11 Uhr ein herrenlos herumtreibendes Kajak fest. Ein ungefähr drei stündiger Such- bzw. Rettungseinsatz nach einer verunfallten Person verlief negativ. Eine am 17. Mai erstattete Verlustmeldung eines Kajak durch einen vermutlich deutschen Staatsanwalt könnte im Zusammenhang mit gegenständlich aufgefundenen Kajak (Bootsnummer 39) stehen. Bisherige Erhebungen dazu verliefen ergebnislos.

©PI Kappl