Mittwoch bringt nur kurze Regenpause

Veröffentlicht am 21. Mai 2024

Der Mittwoch bringt in Oberkärnten anhaltend trübes Wetter. „Hier muss man spätestens am Nachmittag wieder mit einigen kräftigen Regenschauern rechnen“, heißt es seitens der Meteorologen von GeoSphere Austria. Nach Osten zu lockern die Wolken hingegen etwas auf und es zeigt sich auch die Sonne. Am Nachmittag sind allerdings auch hier lokale Regenschauer möglich.