Frontalcrash: Alkolenker (67) in St. Kanzian auf Gegenfahrbahn geraten

Zwei Autos sind in St. Kanzian frontal zusammengekracht.

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 06:12

Gestern Abend, gegen 19 Uhr, ist ein betrunkener, 67-jähirger Kärntner mit seinem Auto auf der St. Kanzianer Landesstraße in St. Kanzian (Bezirk Völkermarkt) auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte er frontal gegen eine 51-Jährige in ihrem Auto. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste in weiterer Folge von der Rettung ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht werden. Der zweitbeteiligte Lenker blieb unverletzt, ein Alkotest bei ihm ergab aber eine starke Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, wie die Polizei berichtet.

Feuerwehr Stein im Jauntal bei Frontalcrash in St. Kanzian vor Ort

Vor Ort im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Stein im Jauntal. „Unsere Aufgaben bestanden darin, die Unfallstelle abzusichern, auslaufende Betriebsmittel abzufangen und die Fahrbahn anschließend zu reinigen“, erklären die Florianis auf Facebook. Nach gut eineinhalb Stunden konnte die Einsatzbereitschaft dann wieder hergestellt werden.