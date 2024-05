Schrapnellgranate aus dem 1. Weltkrieg in Rietz gefunden

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 06:14 / ©U.J. Alexander-adobe.stock.com

Im Zuge von Reinigungsarbeiten wurde gestern gegen 11.40 Uhr in Rietz in einem Regenwasserkanal eine vollständig erhaltene „Schrapnellgranate“ aus dem 1. Weltkrieg aufgefunden, wie die Polizei Tirol in einer Aussendung mitteilt. Das Kriegsrelikt wurde von einem sachkundigen Organ der Polizei übernommen und wird dem Entminungsdienst übergeben.