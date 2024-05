Mehr als 100.000 Euro: Betrügerin bringt Klagenfurter um sein Erspartes

Ein 31-jähriger Klagenfurter hat über 100.000 Euro an eine Betrügerin verloren.

Ein 31-jähriger Klagenfurter hat über 100.000 Euro an eine Betrügerin verloren.

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 06:28 / ©Nathan Cowley/Pexels

Von der vermeintlichen Beraterin einer Krypto-Trading-Plattform wurde einem 31-jährigen Klagenfurter im November 2023 versprochen, dass er durch den Einsatz geringer Geldsummen hohe Gewinne erzielen könnte. Nach der ersten Investition wurde er in regelmäßigen Abständen kontaktiert und auch beraten, damit er weitere Beträge überweist – immerhin hätte er so seinen Gewinn maximieren können, so das Versprechen der „Beraterin“.

Auch das Ersparte der Freundin stand am Spiel

Dabei setzte der 31-Jährige nicht nur sein eigenes Erspartes, sondern auch das ersparte Geld seiner Lebensgefährtin, weiters beantragte er einen Kredit in der Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages, berichtet nun die Polizei.

Polizei führt nun weitere Erhebungen

Erst als das Opfer den vermeintlichen Gewinn auszahlen wollte und man ihn dazu aufforderte, vorher noch die Steuer auf sein Kryptokonto zu überweisen, wurde der Klagenfurter misstrauisch. Er erkundigte sich bei einem Anwalt und erstattete in weiterer Folge Anzeige. Laut Polizeiinformationen entstand ihm ein Schaden in der Höhe eines sechsstelligen Eurobetrages. Weitere Erhebungen werden nun geführt.