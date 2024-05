Feuerwehreinsatz: Villacher (37) zündelt nach Festnahme in Zelle

Ein 37-jähriger Villacher hat gestern Nachmittag an seiner Wohnadresse gleich zwei Mal den Pavillon seiner Mutter verwüstet und in diesem Zusammenhang auch die Wohnungstür eingetreten. Nachdem er sich sowohl gegenüber seiner Mutter als auch gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten aggressiv verhalten hatte, wurde er festgenommen und gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Villacher tobte in seiner Zelle weiter

Im Polizeianhaltezentrum Villach angekommen, tobte der 37-Jährige in seiner Zelle weiter und zündete mit einem Feuerzeug, dass er an seinem Körper versteckt hatte, eine Matratze an, wie die Polizei berichtet. In weiterer Folge waren einige Feuerwehr- und Rettungsautos zum Polizeianhaltezentrum gefahren, erklärt in diesem Zusammenhang auch eine Leserin gegenüber 5 Minuten.

Keine Verletzten dank raschem Eingreifen

Da die Beamten den Vorfall aber sofort bemerken konnten, wurden sowohl der Villacher als auch die restlichen Häftlinge von den Polizisten in Sicherheit gebracht und der Brand konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Durch das rasche Eingreifen wurden keine Personen verletzt – es entstand lediglich geringer Sachschaden. Der 37-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.