Über 9.000 Blitze und ein Tornado: Steirisches Gewitter hatte es in sich

In der Steiermark wurden am Dienstag österreichweit die meisten Blitze gemessen

Viele Steirer wurden am gestrigen Dienstag zu Zeugen eines spektakulären und seltenen Wetterphänomens. Ein Tornado fegte durch den Grazer Bezirk Eggenberg und sorgte dort für Aufruhr. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Geosphere Austria das außergewöhnliche Naturereignis. „Die Konstellation ist heute günstig, es könnte auch sein, dass es zu weiteren Luftwirbeln kommt“, informierte der Meteorologe gestern. Mehrere Leser berichteten exklusiv gegenüber 5 Minuten, wie sie den Tornado wahrgenommen hatten.

Hochwasser hielt steirische Florianis auf Trab

Auch in andren steirischen Gebieten kam es zu wetterbedingten Ausnamezuständen. In Mürzzuschlag wurden Häuser und Straßen überflutet, etwa 200 Florianis standen dort im Einsatz. Auch in Weiz brachten die enormen Regenmassen Hochwasser. Die ansässigen Feuerwehren wurden ordentlich gefordert und hatten alle Hände voll zu tun.

Laut Messungen der GeoSphere Austria wurden am gestrigen Dienstag enorme Niederschlagsmengen verzeichnet. Besonders hoch im Rennen waren dabei die steirischen Bezirke Weiz, Zwettl, Mürzzuschlag, Leoben und Vöcklabruck. Aber auch in Graz, Graz-Umgebung, Lilienfeld und Neunkirchen kam es zu großen Regenmengen.

Blitz-Hotspot Steiermark

Zudem kam es gestern zu einem wahren Lichterspektakel in der Steiermark. Der Himmel wurde immer wieder von Blitzen erleuchtet. Zwar kam es auch in anderen österreichischen Bundesländern zu Gewittern, die Steiermark verzeichnete jedoch die meisten Entladungen. Wie die GeoSphere Austria berichtet, wurden dort mehr als 9.000 Blitze gemessen, was mehr als doppelt so viel ist wie in Niederösterreich – das Bundesland, welches an zweiter Stelle des Rankings steht.

