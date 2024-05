„Schnäppchenjäger aufgepasst“: Um 13 Euro von Klagenfurt nach London?

„Schnäppchenjäger und Spontanentschlossene aufgepasst!“ Mit diesen Worten weist der Klagenfurter Flughafen aktuell in seiner Facebook-Story auf einen fast schon unglaublichen Preis hin. Um teilweise nur 13 Euro kommt man im Juni nämlich von der Kärntner Landeshauptstadt mit der Fluglinie „Ryanair“ bis nach London.

„Das Taxi nach einer Partynacht in Villach kostet mich gleich viel“

„Da zahle ich für den Bus nach Graz ja fast schon mehr“, meint ein 5 Minuten Leser. Inklusive einem preiswerten Rückflug würde man auf weniger als 30 Euro kommen, dort liegen die niedrigsten Preise nämlich bei 13 Pfund, was in etwa 15 Euro entspricht. „Das Taxi nach einer Partynacht in Villach kostet mich gleich viel“, weiß eine weitere Leserin gegenüber 5 Minuten.

Bei 13 Euro bleibt es nicht

Aber Achtung: Bei den 13 Euro bleibt es am Ende nicht. Es kommen teilweise noch Kosten für den Check-In am Flughafen, das Gepäck, den Sitzplatz und Extras hinzu. Der Preis steigt also weiter an, bleibt aber dennoch an einigen Tagen unterhalb von 50 Euro. Es heißt also auf jeden Fall schnell sein, wenn man im Juni noch nach London fliegen will.