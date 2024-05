Drei Unfälle auf A9 am selben Tag forderten drei Verletzte

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 08:07 / ©FF Friesach/Wörth & Deutschfeistritz

Breits in den frühen Morgenstunden wurden die Freiwilligen Feuerwehren Deutschfeistritz und Friesach/Wörth zum Einsatz gerufen. Um 6.27 Uhr ertönte der Alarm und die Florianis rückten aus. Laut ersten Informationen hieß es, dass eine Person bei einem Unfall auf der A9 in Fahrtrichtung Voralpenkreuz beim Autobahnknoten Deutschfeistritz verletzt wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass doch niemand zu Schaden kam. Der Unfall hinterließ jedoch am Wagen sichtbare Spuren, er wurde völlig zerbeult.

©FF Friesach/Wörth Zum Glück wurden keine Personen verletzt ©FF Friesach/Wörth Der Wagen wurde stark beschädigt

Eingeklemmte Person aus Fahrzeug befreit

Zum zweiten Verkehrsunfall auf der A9 wurden die Feuerwehren um 13.42 Uhr alarmiert. „Ein Klein-LKW war von der Straße abgekommen und gegen die Böschung geprallt, danach kam er auf der Fahrerseite zum liegen. Dabei wurde der Lenker in seinem Fahrzeug eingeschlossen“, hieß es in einem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Deutschfeistritz. Die Feuerwehren führten eine erfolgreiche Rettungsaktion durch und befreiten die verletzte Person. Anschließend wurde die verletzte Person dem Notarzt- und Rettungsdienst übergeben. Insgesamt waren zwölf Feuerwehrleute im Einsatz. Sie konnten nach einer Stunde wieder einrücken.

©Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz Ein Klein-LKW prallte gegen die Böschung ©Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz Die Florianis befreiten den Lenker

Auto prallte gegen Leitplanke – zwei Verletzte

Um 17.13 Uhr ertönte dann erneut Alarm und die Feuerwehren Übelbach/Markt und Deutschfeistritz rückten nun zum dritten Mal auf die A9 aus. Dort ist es in Fahrtrichtung Spielfeld zwischen der Autobahnauffahrt Übelbach und dem Schartnerkogeltunnel zu einem Unfall gekommen. Ein Auto war bei starkem Regen gegen die Leitplanke geprallt und blieb schwer beschädigt auf der Straße zu liegen. Dabei wurden zwei Personen verletzt und vom anwesenden Rettungsdienst versorgt. Die beiden Feuerwehren führten Abschicherungs- und Ölbindearbeiten durch. Nach einer Stunde konnten die Florianis wieder ins Rüsthaus zurückkehren.