Thermenbesucherin rettet regloses Mädchen aus Sportbecken

Am gestrigen Vormittag wurden die Einsatzkräfte in die Sonnenterme beordert. Eine aufmerksame Besucherin aus dem Bezirk Tulln (Niederösterreich), die sich mit ihrer Familie im Bad befand, bemerkte im Außenbereiches ein regloses Mädchen im Sportbecken. Sie reagierte sofort, zog das elfjährige Mädchen aus dem Bezirk Baden (Wien) aus dem Wasser, leistete erste Hilfe und setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Mit dem Hubschrauber

Der verständigte Notarzt übernahm die weitere Betreuung des Kindes, welches nach erfolgter Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das Landesklinikum Wiener Neustadt überstellt wurde. Das Kind war nach den Erstmaßnahmen bei Bewusstsein, konnte zu dem Vorfall jedoch noch nicht befragt werden. Die Schülerin befand sich mit ihrer Klasse im Bad, die polizeilichen Ermittlungen zum Vorfall sind im Laufen.