Nach Tornado-Sichtung in Graz: Ist das auch in Kärnten möglich?

Ein Tornado hat gestern, am 21. Mai, die steirische Landeshauptstadt Graz in Aufruhr versetzt. Obwohl er nicht allzu große Schäden angerichtet hat, waren es doch 30 Einsätze, die die Berufsfeuerwehr in Graz dann im Anschluss daran leisten musste. Als erste Reaktion auf das Naturschauspiel sind einige Grazer erschrocken, andere wiederum fanden es „wunderschön“. Wir haben uns nun aber gefragt, ob ein solches Wetterphänomen auch in Kärnten möglich ist?

©Hopf Lisa | Der Tornado hat in Graz gestern Aufsehen erregt.

Hier sind Tornados auch in Kärnten möglich

Wie Georg Pistotnik von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten erklärt, seien solche Ereignisse auch in Kärnten denkbar. „Am ehesten im Klagenfurter Becken, also in den Bezirken St. Veit, Klagenfurt, Klagenfurt-Land und Völkermarkt“, so Pistotnik. Auch in Kärnten hat es übrigens schon Tornado-Sichtungen gegeben. Zwei seien laut Pistotnik seit 1998 bekannt: Am 11. März 2006 in Weitensfeld und am 26. Juli 2006 in Villach.

Wird es in Zukunft mehr Tornados in Österreich geben?

Ob in Zukunft aufgrund des Klimawandels häufiger auch hierzulande Tornados auftreten werden, könne man aber nicht beantworten. „Global gesehen sicherlich, ob das auch für eine begrenzte Region wie Österreich zutrifft, ist unklar“, meint Pistotnik. Die jährliche Schwankungsbreite ist in Österreich übrigens groß. So gibt es etwa 2008 keinen bekannten Fall und 2004 bzw. 2023 jeweils sieben bekannte Fälle. Im Schnitt seien es aber vier Tornados pro Jahr.

©herr.wolke | Der Tornado in Graz aus einer anderen Perspektive.

Hier treten die meisten Tornados in Österreich auf

Für Kärnten kann aber leise Entwarnung gegeben werden, tritt der Großteil der Tornados doch im Südosten und Osten auf, „also vom Grazer Becken über das Burgenland bis ins Wiener Becken, Wald- und Weinviertel“, weiß der Meteorologe. Dort seien jene Bedingungen, die das Entstehen eines Tornados erleichtern – wie feuchte Luftmassen und flache Landschaften – am besten erfüllt. „In extrem seltenen Fällen sind aber auch im Alpenbereich Tornados möglich, sogar aus dem Hochgebirge sind schon einzelne Fälle bekannt“, so Pistotnik.

Gefährdung von Tornados „nur sehr gering“

Sollte doch in naher Zukunft auch in Kärnten wieder einmal ein Tornado gesichtet werden, sei aber auch gesagt: „Bis auf wenige Ausnahmen sind die Schadensspuren von Tornados allerdings maximal wenige Kilometer lang und üblicherweise nur einige Zehnermeter bis wenige hundert Meter breit.“ Die von ihnen ausgehende Gefährdung in Österreich und Europa sei, erklärt Pistotnik abschließend, nur sehr gering.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2024 um 09:22 Uhr aktualisiert