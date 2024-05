Unwetter am Dienstag zogen Spur der Verwüstung durch die Steiermark

261 Einsätze und 172 eingesetzte Feuerwehren: „In den letzten Stunden haben laut den uns vorliegenden Rückmeldungen rund 1.000 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden unermüdlich und mit größtem Einsatz bei der Aufarbeitung der zahlreichen Unwetter-Einsätzen geholfen, die durch den schweren Starkniederschlag verursacht wurden“, informiert der Landesfeuerwehrverband am heutigen Mittwochmorgen. Die Steiermark war österreichweit auch „Blitz-Hochburg“ – über 9.000 Entladungen wurden dort gemessen.

©Landesfeuerwehrverband Steiermark Die steirischen Floranis wurden von den Unwettern ordentlich gefordert

Die Unwetter-Hotspots der Steiermark

Besonders betroffen waren die Feuerwehrbereiche Weiz, Mürzzuschlag sowie Graz-Umgebung. Punktuell hat es vereinzelte Einsätze auch in anderen Bereichsfeuerwehrverbänden gegeben. „Unser besonderer Dank gilt nicht nur den Einsatzkräften vor Ort für ihre unermüdliche Hilfe bei den Auspump-, Sicherungs- und Aufräumarbeiten, sondern auch den vielen Unterstützern im Hintergrund, die durch ihre Organisation und Koordination zu einem reibungslosen Ablauf der vielen Einsätze beigetragen haben. Dank des schnellen Handelns unserer Feuerwehrkräfte konnten zahlreiche Schäden begrenzt und viele Betroffene vor noch größerem Schaden bewahrt werden. Den von den Unwettern betroffenen Menschen wünschen wir viel Zuversicht und Kraft in dieser schwierigen Zeit. Unsere Feuerwehren stehen den Betroffenen auch weiterhin zur Seite, um dort, wo noch erforderlich, gemeinsam die Folgen dieses Unwetterereignisses zu bewältigen“, so Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried und Stellvertreter Christian Leitgeb.

Regenfälle hielten steirische Florianis auf Trab

Im Grazer Bezirk Eggenberg wurde gestern sogar ein Tornado gesichtet. In der steirischen Landeshauptstadt wurden enorme Niederschlagsmengen verzeichnet – als Sicherheitsmaßnahme wurde die Grazer Murpromenade teilweise gesperrt. Die Feuerwehren wurden zu mehreren Einsätzen alarmiert. Es gab viele Meldungen bezüglich großräumiger Straßenüberflutungen und Bäche, die über die Ufer getreten waren, berichtet die FF Steinberg-Rohrbach. Auch mehrere Bäume stürzten um. „In besonders gefährdeten Gefahrenzonen bei Wohnhäusern und in Siedlungsgebieten wurden gefüllte Sandsäcke in Stellung gebracht, um weitere Überflutungen zu vermeiden.“ Um kurz vor Mitternacht wurde die FF Steinberg-Rohrbach nach mehreren Einsätzen erneut alarmiert. In der Tiefenbachstraße in Thal ist ein Baum über die Straße gefallen und blockierte diese. Der Baum konnte in kurzer Zeit entfernt und die Freigabe für den Verkehr sichergestellt werden.

©FF Steinberg-Rohrbach ©FF Steinberg-Rohrbach ©FF Steinberg-Rohrbach

Steiermarkweit zahlreiche Einsätze

Aufgrund der Unwetterfront mussten die Kräfte der Freiwillige Feuerwehr Gratkorn-Markt zu über zehn Einsätzen im Ortsgebiet ausrücken, so der Stand am Dienstagabend. Auch für die Feuerwehren Neuberg/Mürz und Krampen war es kein ruhiger Tag: „Auf Grund der anhaltenden Regenfälle waren mehrere Einsätze der FF Neuberg und Krampen im Ortsgebiet notwendig.“