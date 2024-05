Stau vorm Karawankentunnel? Urlauber wieder im Anmarsch

Wird es sich am kommenden Wochenende vor dem Karawankentunnel wieder stauen?

Am Wochenende

Wird es sich am kommenden Wochenende vor dem Karawankentunnel wieder stauen?

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 10:08 / ©5 Minuten

Nachdem es bereits am vergangenen Pfingstwochenende teilweise zu längeren Wartezeiten und Staus auf Österreichs Autobahnen gekommen ist, wird auch das kommende Wochenende keine Ausnahme bilden, wie der ÖAMTC berichtet. Wiederum wird vor allem die Tauern Autobahn (A10) vor dem einstreifigen Baustellenbereich Golling-Werfen für erhebliche Staus sorgen. Fünf Stunden Wartezeit solle es zwar nicht wieder geben, „mehrstündige sind aber jederzeit möglich“.

Stau vorm Karawankentunnel?

Aber auch Kärnten wird nicht gänzlich verschont bleiben am kommenden Wochenende. Der ÖAMTC befürchtet nämlich auch vor den Grenzstellen Zeitverluste. Vorm Karawankentunnel auf der A11 könnten sich also im Zuge des Urlauberschichtwechsels aus bzw. nach Deutschland Staus bilden. Geduld und Vorsicht ist aber in jedem Fall gefragt.