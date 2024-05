Tornados in der Steiermark: Wo sind sie am wahrscheinlichsten?

Ein Tornado hat gestern, am 21. Mai, die steirische Landeshauptstadt Graz in Aufruhr versetzt. Obwohl er nicht allzu große Schäden angerichtet hat, waren es doch 30 Einsätze, die die Berufsfeuerwehr in Graz dann im Anschluss daran leisten musste. Als erste Reaktion auf das Naturschauspiel sind einige Grazer erschrocken, andere wiederum fanden es „wunderschön“. Wir haben für euch bei den Meteorologen nachgefragt, wo Tornados in Österreich am häufigsten auftreten. Wir haben für euch bei den Meteorologen nachgefragt, wo Tornados in der Steiermark am häufigsten auftreten.

Wie oft kommen Tornados in der Steiermark vor?

In der Steiermark sind Tornados seltene, aber dennoch mögliche Ereignisse. Laut Georg Pistotnik von der GeoSphere Austria wurden seit Beginn der systematischen Analyse tornado-verdächtiger Sturmschäden im Jahr 1998 mehrere Fälle registriert. Dies teilte er auf Anfrage von 5 Minuten mit. Einige davon sind:

29. August 2003 : Graz

: Graz 29. August 2003 : Feldkirchen bei Graz (GU)

: Feldkirchen bei Graz (GU) 23. Mai 2004 : Wildon (LB)

: Wildon (LB) 23. Juli 2010 : Wildon (LB)

: Wildon (LB) 23. Juni 2017 : Gleinstätten (LB)

: Gleinstätten (LB) 24. August 2019 : Straden (SO)

: Straden (SO) 29. Juni 2020: Gleisdorf (WZ)

Wo sind Tornados in der Steiermark am wahrscheinlichsten?

Gemäß Pistotnik treten Tornados in der Steiermark am häufigsten im Grazer Becken auf, insbesondere in den südöstlichen, flacheren Teilen wie den Bezirken Graz, Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz und Südoststeiermark. Er betont gegenüber 5 Minuten: „In der Obersteiermark sind Tornados sehr seltene Ereignisse, am ehesten noch in den größeren Längstälern denkbar (Enns-, Palten-, Liesing-, Mur- und Mürztal).“

Warum entstehen Tornados dort öfter als in anderen Regionen?

Die Entstehung von Tornados hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die geografischen und klimatischen Bedingungen. Pistotnik erklärt: „Im Grazer Becken und den angrenzenden Regionen sind die Voraussetzungen für die Bildung von Tornados günstiger, da feuchte Luftmassen und flache Landschaften vorhanden sind.“

Sind Tornados auch in anderen Regionen der Steiermark möglich?

Pistotnik bestätigt: „In anderen Teilen der Steiermark, insbesondere in der Obersteiermark, sind Tornados sehr seltene Ereignisse.“ Er fügt hinzu: „Sie könnten jedoch in größeren Längstälern wie dem Enns-, Palten-, Liesing-, Mur- und Mürztal auftreten.“