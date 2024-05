Gewitterwarnung für Kärnten: Wo es weiterhin unruhig bleibt

Es bleibt in vielen Teilen Kärntens auch heute und in den kommenden Tagen unruhig.

Es bleibt in vielen Teilen Kärntens auch heute und in den kommenden Tagen unruhig.

Die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ haben nämlich auch für heute, 22. Mai, und morgen, 23. Mai, eine „gelbe“ Gewitterwarnung für Teile des Bundeslandes ausgegeben. Wir haben für euch nachgefragt, was das bedeuten wird.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Die gelbe Gewitterwarnung in Kärnten für Mittwoch, 22. Mai,… ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | …und jene für Donnerstag, 23. Mai.

Werden Probleme durch die Gewitter in Kärnten entstehen?

„Es wird jeweils an den Nachmittagen lokale Gewitterschauer geben, die punktuell auch kräftig ausfallen können. Mit Problemen ist aber wenn dann nur vereinzelt zu rechnen, mit gröberen Auswirkungen rechnen wir nicht“, erklärt ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten. Am Vormittag könnte es morgen, am 23. Mai, dann sogar wieder etwas auflockern, ehe es am Nachmittag dann wieder los geht. Am Freitag dürfte Unterkärnten eher trocken bleiben, in Richtung Oberkärnten sind aber wieder Regenschauer möglich, „da und dort ist auch Blitz und Donner dabei“.

Magst du Regenwetter? Ja, ich liebe es Nein, ich will, dass die Sonne scheint Manchmal Nur wenn ich einen Regenschirm dabei habe Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wo werden die Gewitter in Kärnten am ehesten sein?

Betroffen von den Gewitterschauern wird vor allem das Bergland Kärntens sein. „Im Klagenfurter Becken besteht die Chance, dass es da und dort sogar trocken bleiben könnte“, so der Meteorologe weiter. Das wäre vor allem für die Landwirte in der Region gut. „Diese bekommen nämlich langsam Probleme. Zwei trockene Tage wären gut, dann könnten sie mähen, danach sieht es aber aktuell nicht aus – maximal eben im Klagenfurter Becken“, weiß der Experte.

Deshalb entstehen derzeit viele Gewitter

Den Grund dafür, dass die Tage aktuell alle recht ähnlich aussehen mit möglichen Gewittern am Abend, sieht er in den feuchten, unteren Luftschichten und darin, dass derzeit relativ wenig Luftbewegung herrscht. Einen kleinen Lichtblick habe man aber für kommende Woche: „Da deutet sich ein Hochdruckgebiet von Westen her an. Aber das ist noch nicht sicher“, so der Meteorologe. Die Höchstwerte bleiben in den kommenden Tagen übrigens auch recht stabil bei an die 22 Grad.