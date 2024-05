Crash zwischen Moped und Auto: Zwei Jugendliche verletzt

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 11:38 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Am Dienstag, den 21. Mai 2024, kurz nach 21 Uhr, kam es in Bürmoos (Salzburg), im Bereich der Kreuzung Ignaz-Glaser Straße und Ritter von Mertensstraße, zu einem Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen einem 16-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad auf der L115 in Richtung Bürmoos unterwegs war und einem 64-jährigen Auto-Lenker.

Zwei Personen verletzt

Laut Angaben des 64-Jährigen wollte er von der Ritter von Mertensstraße in Richtung Eching weiterfahren. Aufgrund der Dunkelheit und des Regens dürfte er das Kleinkraftfahrrad übersehen haben. Beim Zusammenprall wurden der 16-jährige Mopedlenker und sein 15-jähriger Mitfahrer unbestimmten Grades verletzt.

Mopedlenker hatte leichte Alkoholisierung

Das Rote Kreuz brachte die Verletzten nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg. Es wurde mit allen Unfallbeteiligten ein Alkomattest durchgeführt. Beim 16-jährigen Mopedlenker erbrachte der Test einen Messwert von 0,48 Promille. Alle Unfallbeteiligten stammen aus dem Flachgau (Salzburg-Umgebung).