Kärntens Sportwelt trauert um Rodlerlegende

Von 1947 bis 1980 war Othmar Hofer ein äußerst erfolgreicher, aktiver Rodler. Er konnte mehrere Kärntner Meistertitel einheimsen, wurde auch zwei Mal Staatsmeister und sogar Europameister im Doppelsitzer. 21 Jahre lang war er auch Präsident des Kärntner Landesverbandes, seit 2017 dann Ehrenpräsident. Im September 2020 wurde ihm sogar das Ehrenzeichen des Landes Kärnten verliehen. „Für all seine Verdienste und weil er dem Kärntner Sportbereich bis zum heutigen Tage mit seinen großen Erfahrungen zur Seite steht“, wie es damals in einer Aussendung des Landes hieß.

„Uns verlässt ein stets aufrichtiger und liebevoller Mensch“

Wie heute, am 22. Mai, bekannt wurde, ist die Kärntner Rodellegende nun allerdings verstorben. Am 19. Mai hat er für immer seine Augen geschlossen. „Mit Othmar Hofer verlässt uns nicht nur ein langjähriger Präsident des Kärntner Rodelverbandes, sondern ein stets aufrichtiger und liebevoller Mensch“, schreibt „Kärnten Sport“ nun auf Facebook. Von Hofer kann man sich am Freitag, dem 24. Mai, ab 11 Uhr in der Evangelischen Kirche Feld am See persönlich verabschieden. Sein Begräbnis findet am selben Tag um 15 Uhr statt.