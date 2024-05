50 Wölfe illegal gewildert? Kärntner Bürgermeister erneut angezeigt

In den Lienzer Dolomiten und in der Kärntner Kreuzeckgruppe sind die Wolfsrudel vollständig erloschen. „So geht es zahlreichen Wolfsfamilien in Österreich momentan. Die Tiere fallen offensichtlich der illegalen Wilderei zum Opfer“, meint der Verein gegen Tierfabriken (VGT) in einer aktuellen Aussendung. Das habe auch der Bürgermeister von Großkirchheim, Peter Suntinger, gesagt, der bestätigt haben soll, dass bereits bis zu 50 Wölfe in seiner Gegend gewildert worden seien. Gegenüber 5 Minuten hat er bestätigt, eine Prämie für jeden toten Wolf ausgelobt zu haben. Er habe vor Gericht nun auch angegeben, zu wissen, wie sie entsorgt worden seien, so die Tierschützer weiter. Diese Wilderei sei jedoch kein Kavaliersdelikt.

VGT erstattet erneut Anzeige

„Da geht es um den Versuch, eine Tierart auszurotten, die ganz wesentlich für das Ökosystem in Österreich ist. Da wird diametral gegen das öffentliche Interesse gehandelt und jeder Artenschutz konterkariert. Deshalb hat der VGT nun erneut Anzeige erstattet. Diesmal wegen vorsätzlicher Schädigung des Tierbestandes nach Paragraph 181f Strafgesetzbuch. Und Suntinger ist nicht der Angezeigte, sondern lediglich Zeuge, und daher verpflichtet, die Wahrheit zu sagen und nichts zu verschweigen. Dieser Sumpf muss trockengelegt werden“, fordert der VGT.

„Er provoziert und schwadroniert“

„Suntinger kam beim Prozess wegen seiner Abschussprämie für Wilderei mit einer Diversion davon. Doch er ist überhaupt nicht reumütig. Im Gegenteil, er provoziert und schwadroniert von 50 illegal gewilderten Tieren, was ihn zu begeistern scheint. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft erneut aktiv werden. Wenn Suntinger Derartiges weiß, dann muss er einvernommen werden. Und sollte er sich weigern, auszusagen, dann wäre Beugehaft angemessen. Dieser Wildwestmanier muss mit den schärfsten Mitteln des Rechtsstaates Einhalt geboten werden“, meint auch VGT-Obmann Martin Balluch dazu.