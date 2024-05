Villacher Restaurant „Opfer“ von nächtlichem Einbruch

Ein bisher noch gänzlich unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Mittwoch, den 22. Mai, in die Räumlichkeiten eines Restaurants in Villach eingebrochen. Aus diesem hat er daraufhin zum Nachteil des 60-jährigen Wirtes einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe – also mehr als 1.000 Euro – gestohlen, wie die Polizei berichtet.