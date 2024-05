Über 130 Temposünder: Polizei Schärding zieht Bilanz nach Kontrollen

In St. Florian

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 12:33 / © BMI/Gerd Pachauer

Am Dienstag, den 21. Mai führte die Polizei Schärding gemeinsam mit Beamten der Landesverkehrsabteilung, der öberösterreichischen Landesregierung, der BH Schärding und dem Tiertransportinspektor Schwerpunktkontrollen in St. Florian am Inn durch.

Vier Kennzeichen abgenommen

Dabei mussten 134 Geschwindigkeitsüberschreitungen, 57 Übertretungen wegen technischer Mängel, sowie eine Überschreitung der Lenkzeit festgestellt werden. Vier Kennzeichentafeln wurden wegen Gefahr im Verzug abgenommen, fünf Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt, fünf Sicherheitsleistungen eingehoben und elf Fahrzeuge wurden hinsichtlich Verkehrs- und Betriebssicherheit zur Überprüfung vorgeladen.