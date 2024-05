Neues Auto mit 97 Jahren: Kärntnerin verblüfft Villacher Autoverkäufer

Da staunte der Autoverkäufer Stefan Klatzer von BMW Frey in Villach nicht schlecht: „Da ging die Tür auf und herein spazierte mit schnellen Schritten eine Dame, die sich für einen BMW X1 interessierte“, schildert er exklusiv 5 Minuten die nicht alltägliche Begegnung mit der rüstigen Pensionistin, deren tatsächliches Alter er erst bei Vertragsabschluss erfahren hatte.

Frau will das Auto noch vor ihrem 98. Geburtstag haben

„Die war glatt 97 Jahre alt, das hat man ihr nie und nimmer angesehen“, war Klatzer erstaunt. Ihre einzige Bedingung: „Ich will das Auto noch vor meinem 98. Geburtstag haben“, forderte sie. „Das habe ich ihr dann sogar schriftlich bestätigen müssen“, so der Autoverkäufer. Als 5 Minuten Leser fragte er höflich an, ob das wohl der Redaktion von 5 Minuten…? Er hatte den Satz noch nicht vollendet, da meinte sie schon: „Ja klar, das dürfen sie ruhig erzählen. Aber ich will anonym bleiben. Umfeld Steindorf genügt ja“, schmunzelte sie.

Mit ihrem Alter ist sie als Autofahrerin nicht alleine

Benutzen will sie den Wagen aber in Zukunft nur mehr ab und zu und für kurze Ausfahrten. Für größere Ausflüge hat sie ihren Neffen als Fahrer am Lenkrad schon engagiert. Sie ist mit dem Alter freilich nicht ganz alleine, 5 Minuten ist in Villach noch ein Mann bekannt, der heuer 98 Lenze vollendet hat und ebenfalls ab und zu auf kürzeren Strecken das Auto nützt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2024 um 13:55 Uhr aktualisiert