Enttäuschung nach Stadiongipfel: „Es ist bedauerlich“

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 14:22 / ©APA/ERWIN SCHERIAU

Am gestrigen Dienstag, dem 21. Mai 2024, „dem Tag des Stadiongipfels“, warteten viele auf eine Entscheidung der Grazer Stadtregierung. Wieder einmal wurde diese vertagt. ÖVP-Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl und SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz zeigten sich enttäuscht. „Es ist bedauerlich, dass die Grazer Stadtregierung in der Stadionfrage auch nach zweieinhalb Jahren keine nennenswerten Fortschritte erzielt hat. Diese Verschleppung ist nicht im Sinne des Sports, nicht im Sinne des Standorts und nicht im Sinne des Landes. Die Vereine, die Fans, aber auch die Bevölkerung haben es sich verdient, dass endlich Klarheit geschaffen wird. Das Land Steiermark steht – wie im Dezember 2021 vereinbart – für Gespräche bereit, sobald die Stadt eine Entscheidung getroffen hat“, heißt es seitens Kornhäusl.

Kaum Fortschritte seit Initiativen von 2021

Im Dezember 2021 hatten Spitzenvertreter der Landes- und Kommunalpolitik gemeinsam mit steirischen Fußballklubs einen Austausch zur Stadien-Infrastruktur initiiert. Die Stadt Graz sollte ihre Planungen konkretisieren, bevor weitere Gespräche stattfinden könnten. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) und Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) nahmen damals an den Gesprächen teil, doch seither ist wenig passiert, wie aus einer Presseaussendung des Landes Steiermark hervorgeht.

Grazer Stadionverzögerung sorgt für Frust

Das Land Steiermark steht seit Dezember 2021 bereit für Gespräche, doch die wiederholte Verschleppung sorgt für Frustration bei den Beteiligten, den Fans und der Bevölkerung, die auf Fortschritte warten. „Zur Stadien-Situation in Graz wurde damals vereinbart, dass sich die Stadt zunächst überlegen und äußern muss, in welche Richtung sie planen möchte und daraufhin weitere Gespräche stattfinden sollen. Mit den Erfolgen der steirischen Klubs wurde neue Dynamik in die Diskussion gebracht – die Grazer Stadtregierung bremst diese Dynamik nun wieder ein“, heißt es abschließend.