Grausam: Dreijähriger stirbt an Hunger – Eltern unter Mordverdacht

Am Montag, den 20. Mai 2024 gegen 10.25 Uhr wurde die Polizei von einem verstorbenen dreijährigen Kind im Bezirk Kufstein in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Polizeistreife an der Wohnadresse waren neben den Eltern des Kindes bereits die Rettungskräfte vor Ort und konnten nur noch den Tod des Buben feststellen.

Verdacht des Mordes

Am 21. Mai 2024 wurde eine gerichtliche Obduktion durchgeführt. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis ist das Kind wegen einer massiven Unterernährung verstorben. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die Eltern (26 bzw. 25 Jahre alt, beide mit österreichischer Staatsangehörigkeit) ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Mordes eingeleitet und die Festnahme der Eltern angeordnet. Drei weitere Kinder des Paares (ein, drei und sechs Jahre alt) befinden sich in der Obhut der Kinder- und Jugendhilfe.