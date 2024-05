Millionen-Schulden: Klagenfurter Wassersport-Unternehmen insolvent

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 14:31 / ©Scubajet

Das Klagenfurter Unternehmen „Scubajet“ ist vor allem in der Wassersportbranche bekannt. Gegründet wurde die GmbH im Jahr 2016 und befasst sich seither mit dem Vertrieb und der Entwicklung von Wassersportzubehör. Am Mittwoch wurde über das Vermögen des Unternehmens jedoch ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Von der Insolvenz sind rund 70 Gläubiger und zwölf Dienstnehmer betroffen.

Überschuldung beträgt 2,5 Millionen Euro

Die Passiva betragen rund 4.161.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in einer Größenordnung von 1.624.000 Euro. Die Ursachen der Insolvenz sind laut dem AKV EUROPA aktuell noch unklar und müssen erst im Zuge des Verfahrens eruiert werden. Der KSV1870 sieht sie hingegen „in die Entwicklung der ‚SCUBAJET Performance Serie'“. Von den Gesellschaftern seien bereits erhebliche finanzielle Investitionen getätigt worden, um die Marktfähigkeit der Produkte herzustellen. Ein Marktdurchbruch wurde jedoch bis heute nicht erreicht. Ähnlich läuft es wohl auch mit der Serie „SCUBAJET Hybridboard“. Hinzu kommen Faktoren, wie die Coronakrise sowie die Nichtverfügbarkeit von Bauelementen. Dennoch ist eine Fortführung des Unternehmens geplant. Diese soll durch einen Investor finanziert werden. Forderungsanmeldungen können ab sofort und bis zum 17. Juni 2024 angemeldet werden.

Über SCUBAJET SCUBAJET wurde 2016 in Österreich gegründet und produziert den ersten tragbaren und universell einsetzbaren Jet-Motor für nahezu jedes gängige Wassersportgerät. SUP-Boards, Kanus, Schlauchboote und Tauchequipment werden mit wenigen Handgriffen in leistungsstarke, elektrische Begleiter verwandelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2024 um 14:50 Uhr aktualisiert