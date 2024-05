Schon morgen: Nähnachmittag für Sternenkinder in Villach 

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 14:39 / ©Pixabay / Rainer Maiores

Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt versterben, werden liebevoll als Sternenkinder bezeichnet. Um das Unbegreifliche „begreifbar“ zu machen, wird den Eltern im Krankenhaus die Möglichkeit gegeben, sich von ihrem kleinen Baby zu verabschieden. Genutzt werden hierbei sogenannte Einschlagdecken. Solche sollen bei einem speziellen Nähnachmittag am morgigen Donnerstag, dem 23. Mai 2024, in der SelbstMACHBAR in der Villacher Italiener Straße angefertigt werden.

Kreatives Miteinander

„Wir möchten im Rahmen der Nähnachmittage Einschlagdecken für die Kärntner Geburtenstationen anfertigen. Schneiderinnen stehen den unsicheren Nähern gerne unterstützend zur Seite. Wir freuen uns auf ein gemütliches und kreatives Miteinander“, erklärt man seitens der katholischen Kirche Kärnten. Wenn vorhanden, sind Nähmaschinen, Verlängerungskabel, Unterspulen sowie Zwirn und Scheren selbst mitzubringen. Ebenso eigene Stoffe.