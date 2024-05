Verband zeichnete Landessieger aus: Das sind KÃ¤rntens beste Weine

Kärntens Winzer und Weinbaubetriebe haben ein durchwachsenes Jahr hinter sich. Neben den ergiebigen Regenfällen, die das Wachstum der Vegetation förderten, hatten die Winzer 2023 auch mit den Unwettern im Sommer zu kämpfen. Vielerorts brachten diese auch Hagel mit sich, was für Ertragseinbußen sorgte. Der milde und sonnige Herbst sorgte jedoch für eine ausgezeichnete Reife der Trauben. Trotz des verminderten Ertrages freuen sich die Kärntner Weingüter über einen qualitativ ausgezeichneten Jahrgang 2023. Im Rahmen der Berglandbewertung wurden nun die Landessieger in insgesamt neun Kategorien ermittelt.

Das sind Kärntens beste Weine Sortenvielfalt weiß: Cabernet Blanc 2023, Weingut Maltschnig,

Cabernet Blanc 2023, Weingut Maltschnig, Sortenverschnitt weiß: Luitwinde 2023, Karolinger Weinbau,

Luitwinde 2023, Karolinger Weinbau, Burgunderweine klassisch: Chardonnay 2023, Weingut Maltschnig,

Chardonnay 2023, Weingut Maltschnig, Burgunderweine kräftig: Chardonnay Reserve 2021, Vinum Virunum,

Chardonnay Reserve 2021, Vinum Virunum, Sauvignon Blanc: Sauvignon Blanc 2023, Trippelgut,

Sauvignon Blanc 2023, Trippelgut, Schmeckerte: Gelber Muskateller 2023, Trippelgut,

Gelber Muskateller 2023, Trippelgut, Rosé: Rosé 2023, Weingut Maltschnig,

Rosé 2023, Weingut Maltschnig, Rotweine: Roesler Barrique 2021, Weinbau Köck,

Roesler Barrique 2021, Weinbau Köck, Perlende Weine: Frizzante Rosé 2023, Weinbau Strutz,

Frizzante Rosé 2023, Weinbau Strutz, PIWI-Wein des Jahres 2024: Cabernet Blanc 2023, Weingut Maltschnig

©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: Weinbauverbandspräsident Horst Wild, LH-Stv. Martin Gruber, LK-Vizepräsidentin Astrid Brunner, Christiane und Gerhard Köck, Martina Rattinger, Leiterin des Verbindungsbüros Kärntens, und LH Peter Kaiser (v.l.) ©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: Weinbauverbandspräsident Horst Wild, LH-Stv. Martin Gruber, LK-Vizepräsidentin Astrid Brunner, Romana Candussi, LH Peter Kaiser und Martina Rattinger, Leiterin des Verbindungsbüros Kärntens (v.l.) ©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: Weinbauverbandspräsident Horst Wild, LH-Stv. Martin Gruber, LK-Vizepräsidentin Astrid Brunner, Matthias, Christina und Christoph Maltschnig, LH Peter Kaiser und Martina Rattinger, Leiterin des Verbindungsbüros Kärntens (v.l.) ©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: Weinbauverbandspräsident Horst Wild, LH-Stv. Martin Gruber, LK-Vizepräsidentin Astrid Brunner, Petra und Jürgen Strutz, Martina Rattinger, Leiterin des Verbindungsbüros Kärntens, und LH Peter Kaiser (v.l.) ©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: Weinbauverbandspräsident Horst Wild, LH-Stv. Martin Gruber, LK-Vizepräsidentin Astrid Brunner, Robert Mack, Gerfried Pink, Martina Rattinger, Leiterin des Verbindungsbüros Kärntens, und LH Peter Kaiser (v.l.) ©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: Weinbauverbandspräsident Horst Wild, LH-Stv. Martin Gruber, LK-Vizepräsidentin Astrid Brunner, Nikolaus Truppe, Laura Moser, Martina Rattinger, Leiterin des Verbindungsbüros Kärntens und LH Peter Kaiser (v.l.)

Zusätzlich wurde der beste „PIWI-Wein“ prämiert

Kärnten ist das einzige Bundesland, welches einen Preis in der PIWI-Kategorie verleiht. Die Bezeichnung steht für „pilzwiderstandsfähige“ Rebsorte. Sprich: Sorten, die trotz ökologischer Anbauweise eine hohe Resistenz gegen Pilzbefall aufweisen. Neben dem Geschmack werden die Weine übrigens nach den Kriterien des „Slow-Wine-Manifests“ bewertet. Punkte, wie die Nachhaltigkeit und der Landschaftsschutz, sowie soziale und kulturelle Gesichtspunkte fließen in die Bewertung mit ein. „Auch bei einem Empfang des Landes Kärnten im Herbst in Rom, werden wir den Gästen gern eine feine Palette an Kärntner Weinen präsentieren“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

„Kärnten braucht sich vor niemandem zu verstecken“

Agrarreferent Martin Gruber (ÖVP) lobte ebenfalls die Arbeit der Winzer und betonte die hohe Qualität der Kärntner Weine: „Kärnten braucht sich vor niemandem zu verstecken. Obwohl Kärnten im Bundesländervergleich viel weniger Weinanbauflächen besitzt, sind unsere Weine von ausgezeichneter Qualität“. Als zuständiger Referent sei es ihm ein wichtiges Anliegen, den Weinbau weiterhin zu fördern und die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen.

©LPD Kärnten/Kuess Am Foto: LH Peter Kaiser, LK-Vizepräsidentin Astrid Brunner, Weinbauverbandspräsident Horst Wild, Martina Rattinger, Leiterin des Verbindungsbüros, und LH-Stv. Martin Gruber (v.l.)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2024 um 15:47 Uhr aktualisiert