Spur der Verwüstung: Das waren die stärksten Tornados in Österreich

Diese Naturphänomene hinterlassen oft eine Spur der Verwüstung und sorgen für Aufsehen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die häufigsten Tornado-Hotspots, die historischen Ereignisse und die Bedingungen, die Tornados begünstigen.

Wie oft kommen Tornados in Österreich vor?

„Seit 1998 haben wir weitgehend vollständige Daten,“ erklärt Georg Pistotnik von der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. „Im Durchschnitt verzeichnen wir etwa vier Tornados pro Jahr. Die jährliche Schwankung ist groß, mit Jahren ohne bekannte Tornados wie 2008 und Jahren mit bis zu sieben Ereignissen wie 2004 und 2023.“ Im vergangenen Jahr wurden mehrere Tornados dokumentiert:

29. April 2023 : Weitersfeld (Bezirk Horn, Niederösterreich)

: Weitersfeld (Bezirk Horn, Niederösterreich) 6. Mai 2023 : Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich)

: Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich) 10. Juni 2023 : Großriedenthal (Bezirk Tulln, Niederösterreich)

: Großriedenthal (Bezirk Tulln, Niederösterreich) 16. Juli 2023 : St. Marien bei Neuhofen, Wolfern und Hofkirchen im Traunkreis (Bezirke Linz-Land und Steyr, Oberösterreich)*

: St. Marien bei Neuhofen, Wolfern und Hofkirchen im Traunkreis (Bezirke Linz-Land und Steyr, Oberösterreich)* 17. Juli 2023 : Bergern im Dunkelsteinerwald (Bezirk Krems, Niederösterreich)

: Bergern im Dunkelsteinerwald (Bezirk Krems, Niederösterreich) 19. Juli 2023 : Mattighofen und Schalchen (Bezirk Braunau, Oberösterreich)

: Mattighofen und Schalchen (Bezirk Braunau, Oberösterreich) 12. August 2023: Stadt Salzburg*

In den beiden mit Stern markierten Fällen handelte es sich um eine Kombination aus Fallwinden und Tornados.

Historische Tornados und deren Auswirkungen

Der schlimmste bekannte Tornado in Österreich ereignete sich am 10. Juli 1916 in den nördlichen Vororten von Wiener Neustadt. „Dieser Tornado hinterließ eine 20 Kilometer lange und bis zu 600 Meter breite Schadensspur, beschädigte oder zerstörte mehr als 150 Gebäude und führte zu mindestens 34 Todesopfern und über 300 Verletzten,“ berichtet Pistotnik. Es war gleichzeitig eine der tödlichsten Tornado-Katastrophen in Europa. Am 23. September 1927 wurden zwei starke Tornados in der Oststeiermark dokumentiert. Der berühmte Naturwissenschaftler Alfred Wegener beschrieb diese Ereignisse, die Schadensspuren von bis zu 20 Kilometer Länge und 1000 Meter Breite hinterließen. „Solche extremen Ereignisse sind selten, aber sie zeigen, dass auch in Österreich Tornados beträchtliche Schäden verursachen können,“ so Pistotnik weiter.

Bedingungen für Tornadoentstehung

Tornados sind extrem konzentrierte Aufwinde, die warme und feuchte Luft in Gewitterwolken einsaugen. „Prinzipiell kann jede Gewitterwolke einen Tornado hervorbringen, wenn sie einen bereits vorhandenen Luftwirbel ansaugt und intensiviert,“ erklärt Pistotnik. Die wichtigsten Voraussetzungen sind:

Labile Luftschichtung : Feuchtwarme Luft in Bodennähe und kalte Luft in höheren Schichten.

: Feuchtwarme Luft in Bodennähe und kalte Luft in höheren Schichten. Feuchte Luft : Besonders feuchte Bedingungen begünstigen die Tornadoentstehung.

: Besonders feuchte Bedingungen begünstigen die Tornadoentstehung. Tiefdruckgebiete und Böenfronten: Diese Wetterlagen erhöhen die Tornadowahrscheinlichkeit.

Regionale Häufigkeit und zukünftige Entwicklungen

„Der Großteil der Tornados in Österreich tritt im Südosten und Osten auf, also vom Grazer Becken über das Burgenland bis ins Wiener Becken, Wald- und Weinviertel,“ sagt Pistotnik. Diese Regionen bieten die idealen meteorologischen und geographischen Bedingungen für die Entstehung von Tornados. Flache Landschaften und häufige feuchtwarme Luftmassen sind hier die Hauptfaktoren.

Sind Tornados in anderen Teilen Österreichs möglich?

Ja, auch wenn sie seltener sind. In Kärnten und der Steiermark gab es bereits mehrere gemeldete Tornados. „Seit 1998 wurden in der Steiermark und Kärnten mehrere Tornados dokumentiert,“ so Pistotnik. Beispielsweise:

Kärnten : Weitensfeld (11. März 2006) und Villach (26. Juli 2006).

: Weitensfeld (11. März 2006) und Villach (26. Juli 2006). Steiermark: St. Veit in der Südsteiermark (7. Juli 1998), Graz (29. August 2003), Wildon (23. Juli 2010) und viele mehr.

Tornado in Graz

Ein Tornado hat gestern, am 21. Mai, die steirische Landeshauptstadt Graz in Aufruhr versetzt. Obwohl er nicht allzu große Schäden angerichtet hat, waren es doch 30 Einsätze, die die Berufsfeuerwehr in Graz dann im Anschluss daran leisten musste. Als erste Reaktion auf das Naturschauspiel sind einige Grazer erschrocken, andere wiederum fanden es „wunderschön“.